Ritrovata morta la ragazza scomparsa nel bolognese: “La sua ragazza non sapeva dov’era”

Ieri, la comunità LGBT+ ha lanciato un appello per la ricerca di Alice Morelli, una ragazza di 23 anni di Bologna, scomparsa da venerdì alle 17. Un’amica ha condiviso un post sui social, chiedendo aiuto: “Qualsiasi informazione è utile, siamo disperati”. La fidanzata di Alice non era a conoscenza della sua posizione, aumentando la preoccupazione. Il post su Twitter ha ottenuto circa mezzo milione di visualizzazioni, e diverse pagine LGBT+ su Instagram hanno condiviso l’annuncio, sostenuto dai genitori di Alice, che hanno dichiarato: “Qualunque cosa sia accaduta, noi siamo qui. Ti prego torna a casa, ti aspettiamo a braccia aperte”.

Sfortunatamente, poche ore dopo, è arrivata la notizia del ritrovamento di Alice, ma non con esito positivo. L’amica ha comunicato con grande dolore: “Alice è stata trovata, purtroppo non come speravamo. Grazie per averci aiutato. Mi prendo qualche giorno di pausa per elaborare questa situazione”. Ha espresso incredulità e tristezza nel suo messaggio finale: “Ciao Ali, ti voglio bene e te ne vorrò sempre”.

Secondo fonti di RaiNews, non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario, ma le indagini sono ancora in corso. La notizia ha colpito profondamente non solo la comunità LGBT+, ma anche l’intera città di Bologna, che si unisce nel dolore per la perdita di una giovane vita.