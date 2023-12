Ritrovata Laura La Divina: ecco cos’era successo, il video

Dopo mezza giornata di ricerche, ieri mattina Rita De Crescenzo ha aggiornato i suoi follower sulla scomparsa di Laura La Divina: “Non è vero che l’abbiamo ritrovata. Stamani abbiamo fatto le 7 del mattino. Sono distrutta vi giuro. Siamo rimasti svegli, sono distrutta. Adesso muoio di sonno. Non è tornata e vi chiedo di aiutarci. Vi terrò al corrente e vi aggiornerò. Spero che stia bene, che non sia successo nulla e che torni. Lei è troppo buona ed è ingenua“.

Laura La Divina è stata ritrovata: “Ha avuto una crisi”.

A distanza di più di 24 ore dalla scomparsa, ieri sera Laura La Divina è stata ritrovata e riportata a casa di Rita De Crescenzo. La ragazza ha spiegato di aver avuto una crisi e di essersi allontanata: “Vi chiedo scusa, ho avuto una crisi all’improvviso. Grazie a tutti, ma non sono stata bene. Non lo farò più, però non giudicatemi vi prego“.

Rita ha ringraziato chi si è preoccupato per Laura ed ha risposto anche a chi pensa che sia stata una sorta di recita per creare hype: “Ragazzi è tornata e come vedete non sta bene, nemmeno io sono stata bene. L’ambulanza è appena andata via perché mi sono sentita male. Lei è mortificata, vi ringrazia per esservi preoccupati per lei. Qualcuno non ha creduto alla scomparsa. Non sa fingere, lei non sa nascondere, non ha finto ed è davvero mortificata. Vi giuro che è stata un’emozione grande quando è tornata. Vi chiedo di non giudicare. Però ripeto che non c’era nulla di preparato. State dicendo cose brutte. Non avremmo mai preso in giro i Carabinieri, i giornalisti e le trasmissioni. C’è anche una denuncia per scomparsa. L’ho fatta mangiare e adesso io e lei parleremo bene di quello che è successo. Se ha un problema deve parlarne con me da qui in avanti. Poi domani daremo anche altre spiegazioni e adesso vi auguro la buona notte“.

L’importante è che tutto sia finito bene.



** LAURA LA DIVINA È TORNATA A CASA ** pic.twitter.com/HzK9JKmT10 — Yashalmay (@DisagioDiDIo) December 14, 2023