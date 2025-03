Ritrovare la mia strada

Belen Rodriguez ha recentemente condiviso i momenti difficili che ha affrontato, segnati dalla depressione e dagli attacchi degli hater. In un’intervista a Repubblica, ha rivelato di aver vissuto un periodo di crisi che l’ha portata ad allontanarsi dai social e dalla vita mediatica. La pressione costante del mondo dello spettacolo l’ha spinta a riconsiderare la sua esposizione, esprimendo una maggiore riservatezza rispetto al passato: “Da giovane vivi con più leggerezza, ma da grande diventa come un hater nella tua vita”.

Nonostante il silenzio durante la sua crisi, il suo nome continuava a comparire sui giornali. Belen ha sottolineato che lavorare l’ha aiutata a superare quel momento buio: “Ho ripreso il lavoro per non lasciare lo spirito in quel buco nero”. Inoltre, ha parlato del suo desiderio di proteggere la sua famiglia dall’eccessiva esposizione mediatica, specialmente riguardo al figlio.

Nel corso dell’intervista, ha anche espresso gratitudine verso Maria De Filippi, sottolineando il ruolo cruciale che ha avuto nella sua carriera, anche se i loro contatti sono diminuiti nel tempo. Belen ha riferito di sentirsi pronta a ripartire, con una nuova consapevolezza e attenzione verso se stessa, e ha accennato a nuovi progetti professionali che le stanno dando soddisfazione. Dopo un periodo turbolento, è determinata a guardare avanti e affrontare le sfide future con rinnovata forza.