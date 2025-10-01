Ritrovamento di Lariosaurus in Svizzera, un tesoro fossile

Nel campo della paleontologia, la scoperta di fossili ben conservati offre informazioni preziose sulla vita di animali antichi. Recentemente, sul Monte San Giorgio, al confine tra Svizzera e Italia, è stato trovato un Lariosaurus, un rettile marino fossilizzato in modo eccezionale, che ha permesso di apprendere molto sui suoi tratti fisici e abitudini.

Il Lariosaurus è un orgoglio italiano, poiché i primi fossili di questa specie risalgono a rinvenimenti in provincia di Como. La specie ritrovata sul Monte San Giorgio è, inoltre, il primo esemplare scoperto in Svizzera e si distingue per la sua eccellente conservazione.

A differenza di quanto accade comunemente, questo fossile non include solo lo scheletro, ma anche segni di pelle. Questi resti mostrano una sottile pellicola di carbonio che rivela la forma delle scaglie del corpo del rettile e forniscono indizi sulla sua morfologia, come le zampe palmate che servivano per migliorare il nuoto.

Le caratteristiche della pelle indicano che il Lariosaurus avesse muscoli molto sviluppati sulle zampe posteriori. Questa conformazione permetteva di utilizzare le zampe per spingersi in acqua, similmente a come fanno le foche attuali. Tale scoperta ha portato a rivedere l’idea che la principale fonte di propulsione fosse la coda.

Il fossile di Lariosaurus ha un’età stimata di 240 milioni di anni e, pur essendo tra i notosauri più piccoli, raggiungeva probabilmente il metro di lunghezza, mentre i suoi parenti, come il Nothosaurus, potevano arrivare a quattro metri.