Ritrovamento del corpo di Gianfranco Zamuner: il mistero della scomparsa nel Piave

Ritrovato alla foce del Piave, il corpo di Gianfranco Zamuner, manovratore del ponte di barche di Fossalta, è stato recuperato dai vigili del fuoco a Jesolo. Zamuner era scomparso dal 9 ottobre, quando era caduto nel fiume mentre stava svolgendo le operazioni necessarie per la gestione del ponte, in un contesto di maltempo che aveva reso le condizioni precarie.

La famiglia Zamuner, che da quasi un secolo si occupa della manutenzione e operatività del ponte, è stata contattata subito dopo il ritrovamento per procedere con il riconoscimento ufficiale. Il tragico incidente si era verificato in un momento critico, mentre si attendeva la piena del Piave. Durante la manovra, Zamuner sarebbe stato sbalzato fuori dalla propria barca a causa delle forti correnti e delle avverse condizioni meteorologiche, finendo per essere trascinato via fino alla foce del fiume.

Le operazioni di ricerca sono iniziate immediatamente, con l’impiego di imbarcazioni, sommozzatori e droni, ma il maltempo ha complicato tutte le fasi delle ricerche. Le abbondanti piogge avevano reso l’acqua del Piave torbida e carica di detriti, limitando l’efficacia delle telecamere subacquee e allungando il tempo necessario per ritrovare il corpo di Zamuner. Dopo quasi due settimane di ricerche difficili, finalmente il 22 ottobre il corpo è stato rinvenuto alla foce del Piave.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità locale e la famiglia di Zamuner, che ha dedicato la propria vita alla gestione del ponte, un’importante infrastruttura storica per la zona. Le ricerche sono state un esempio di impegno da parte dei vigili del fuoco e delle squadre di soccorso, nonostante le avverse condizioni climatiche che hanno ostacolato i loro sforzi. La situazione ha evidenziato anche i rischi legati al lavoro in condizioni di maltempo e l’importanza della sicurezza nelle operazioni di manutenzione delle infrastrutture fluviali.