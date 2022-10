Ritrova il suo gatto Walter White dopo tre anni: il netto cambiamento FOTO

Nikki ritrova il suo gatto scomparso dopo tre anni: il cambiamento di Walter White, a causa della sua lunga assenza da casa, è radicale.

Era datata ormai a tre anni e mezzo fa la scomparsa di Walter White, il bellissimo gatto dal pelo grigio e dagli occhi chiari, di cui è giunta notizia del suo ritrovamento soltanto poche settimane fa. Nikki Barks, la padroncina del felino che ha preso in prestito il nome del protagonista della celebre serie televisiva statunitense “Breaking Bad” al momento della sua adozione, spiega che Walter avrebbe vagato a lungo in solitudine prima di riuscire a tornare nuovamente a casa grazie al suo miracoloso ritrovamento.

Ritrova il suo Walter White: il cambiamento del gatto scomparso tre anni fa – FOTO

Il gatto, adottato da Nikky nel lontano 2016, aveva fatto perdere le sue tracce nel 2019. Quando lei dovette trasferirsi in una nuova abitazione e il piccolo Walter avrebbe risposto al cambiamento di dimora rimanendo – com’è noto per i tutti micetti – particolarmente disorientato. La ragazza ha raccontato, più nei dettagli, che Walter scomparve durante alcuni attimi di distrazione.

Finito accidentalmente in strada, uscendo dalla porta d’ingresso dell’abitazione di Nikky rimasta aperta, Walter non riuscì più a ritrovare la strada di casa scomparendo nel nulla. Vani, fino al mese scorso, tutti i tentativi di ricerca messi appunto da Nikky – alternatesi nel corso dei tre anni successivi – per riuscire a rintracciare il suo caro Walter. Nikky avrebbe riempito il quartiere di manifesti con la foto segnaletica del micio, ma senza ricevere – dai suoi sforzi – alcun promettente risultato.

Walter White è stato infatti ritrovato, per puro caso, da una signora mentre vagava intimorito all’interno del suo giardino. La scoperta sarebbe avvenuta nell’ultima settimana di settembre 2022. La donna, dopo aver accudito il felino, avrebbe infine segnalato la sua presenza a una struttura di accoglienza a lei vicina.

Grazie ai controlli effettuati dai veterinari della “Saskatoon SPCA“, associazione attiva sul territorio per la prevenzione della crudeltà sugli animali – poi incaricatasi di informare la stessa Nikky sul ritrovamento del suo Walter, si è scoperta l’identità del pelosetto. Il microchip del gatto ha permesso di risalire in fretta alla sua padroncina e di permettere così il loro tanto atteso ricongiungimento.

Nikky è scoppiata in lacrime per la forte emozione provata alla vista del suo Walter, che ormai aveva dato per disperso. Secondo i primi resoconti pare che il gatto, dopo essere tornato a casa, sia cambiato molto dall’epoca in cui i due vivevano in simbiosi. Walter farebbe ancora molta fatica a separarsi – anche momentaneamente – da Nikky. Ogni qual volta ci si allontanata da lui, racconta oggi la giovane donna, Walter mostra sintomi di malessere e preoccupazione, probabilmetne riconducibili al trauma subito.