Ritrova il suo cane dopo 5 mesi: l’incontro struggente

L’uomo ritrova e riesce a riabbracciare il suo cane dopo 5 mesi e l’incontro tra i due è emozionante, struggente e pieno di lacrime.

Un uomo ha cercato il suo cane per mesi da quando un giorno è scomparso all’improvviso dal giardino di casa. Nessuno della famiglia ha mai perso la speranza di poterlo ritrovare e, infatti, dopo ben 5 mesi sono riusciti ad individuarlo e a riabbracciarlo. L’incontro è davvero pieno di emozione, sia per il cane che per il suo padrone e tutte le persone della famiglia.

L’uomo ritrova il suo cane dopo 5 mesi: il video dell’incontro

Il protagonista della storia è Drako, un pitbull di tre anni che viveva, da quando era un cucciolo, con la sua famiglia a Pamplona, a San Juan de Miraflores, in Perù.

Da quello che ci è dato sapere, tutto è successo all’improvviso mentre Drako stava giocando in giardino con uno dei suoi fratelli umani, Kevin, quando è rimasto colpito da qualcosa che lo ha allontanato. Da quel momento non ha fatto più ritorno a casa e le ricerche sono iniziate senza sosta.

La famiglia ha iniziato a chiedere in giro persona per persona e a diffondere volantini con la foto di Drako. Purtroppo, non sono riusciti ad avere nessuna notizia per lungo tempo. Poi, dopo 5 mesi, è arrivata la chiamata della felicità.

Una persona aveva trovato un Pitbull che dormiva sempre per la strada, ma questo si trovava a molti chilometri di distanza, ovvero nella città di Chorillos. La famiglia non sapeva se potesse essere davvero lui, ma non ci pensò due volte e corse immediatamente sul posto segnalato.

Giunti sul posto, hanno potuto vedere con i loro occhi che si trattava davvero del loro amato pitbull Drako. Come si vede dal video, il cane li ha riconosciuti subito, ha iniziato a scodinzolare e a saltare loro addosso per la gioia.

L’uomo e i suoi figli erano in lacrime e non sapevano come ringraziare le persone che lo avevano chiamato poco prima. Si vede che cerca di ricompensarli con del denaro, ma poi tutto finisce in un grande abbraccio collettivo.

Il cane è salito subito in macchina ed è tornato finalmente a casa dove ad attenderlo c’erano altre persone, preoccupate e sollevate. Tutti sono corsi ad abbracciarlo e ad accarezzarlo. Drako ha mostrato loro tutta la sua felicità.