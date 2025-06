Ritratti Festival 2025: Musica, Arte e Folia a Monopoli

Dal 21 giugno al 10 agosto 2025 si svolgerà a Monopoli il Ritratti Festival, diretto da Antonia Valente, con il tema “Secret Codes – Elogio della follia”. L’evento comprenderà 12 concerti serali, Ritratti Exhibit, Breakfast with Bach, Ritratti sui tetti/Find Me, laboratori per bambini, Ritratti Talk e due Spin-Off a settembre, insieme a concerti “à la carte”. L’anteprima del festival si terrà il 21 giugno, in occasione della Festa europea della Musica, con un concerto gratuito dell’orchestra giovanile del Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli, diretta da Michele Nitti. Il programma includerà brani di Berlioz, Poulenc e Bizet. Durante l’evento sarà presentata la nuova edizione del Premio Ritratti, borsa di studio in memoria di Maria Giannulo.

Il festival si caratterizza per la sua capacità di collegare musica e patrimonio storico pugliese, rendendo la musica classica accessibile a tutti attraverso installazioni sonore, workshop e concerti in spazi normalmente chiusi al pubblico. Gli artisti partecipanti comprendono un ensemble residente composto da vari musicisti, tra cui arpisti, flautisti, clarinettisti, violinisti e percussionisti.

Ritratti Festival è patrocinato dal Parlamento europeo e sostenuto da diverse istituzioni e partner locali. È anche assistito dal programma di defiscalizzazione Artbonus e gode della media partnership di Rai Radio3 Classica e Radio Puglia. Gli aggiornamenti su eventi e attività sono disponibili sul sito ufficiale del festival.

