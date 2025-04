Ritorno nel Futuro: Caffè 80, un Tributo Incredibile al Film

A Brindisi si trova il Caffè 80, un bar dedicato al film cult “Ritorno al Futuro”. Situato lungo la strada statale tra Brindisi e Lecce, è gestito da Federica Fanciullo, una giovane proprietaria che ha trasformato il locale in un museo del film. Tra gli oggetti esposti ci sono costumi, locandine autografate da Christopher Lloyd, che interpreta Doc Emmet Brown, e la famosa DeLorean, il mezzo di trasporto usato da Marty McFly per viaggiare nel tempo.

Federica, che ha ereditato la passione per il film dal padre, ha dichiarato di aver avuto un’idea ispirata a “Doc” per reinventare il bar. Il locale ospita vari memorabilia, come una riproduzione della torre dell’orologio e il flusso canalizzatore, che richiamano l’atmosfera del film. La DeLorean, presente nel garage adiacente, è considerata il pezzo forte del Caffè 80.

“Ritorno al Futuro”, uscito nel 1985, ha segnato un’epoca e compie ora 40 anni. Diretto da Robert Zemeckis e prodotto da Steven Spielberg, il film racconta le avventure di Marty McFly, interpretato da Michael J. Fox, e del suo eccentrico amico Doc. La sceneggiatura, inizialmente rifiutata da vari produttori, ha trovato il successo grazie all’arrivo di Spielberg e al casting di Fox, che sostituì Eric Stoltz in corso d’opera. Dopo il successo del primo film, Zemeckis ha realizzato due sequel, portando avanti il legame tra generazioni, che continua a vivere anche attraverso il Caffè 80 di Brindisi.