Ritorno in tv di un famoso personaggio dopo che era stato espulso

Dopo un anno e mezzo lontano dalla tv un noto personaggio che è stato al centro di un’enorme polemica sta per fare il suo ritorno in Rai. Nell’ottobre del 2022 Memo Remigi ha fatto scivolare la sua mano addosso a Jessica Morlacchi in diretta a Oggi è Un Altro Giorno e per questo è stato risolto il suo contratto con la tv pubblica.

Attraverso una nota il cantante si è detto distrutto dalla decisione della Rai: “Come sto adesso? Che dire, sono moralmente distrutto. Alla mia età non è certo semplice gestire questa situazione e superare lo stato in cui questa azienda – in cui ho lavorato per molto tempo – mi ha ridotto. Mi hanno espulso da un programma dal giorno alla notte, ero così entusiasta e felice di collaborare con loro. Mi hanno inflitto una condanna esagerata, il provvedimento è davvero forte e io mi sono anche scusato. Ciò che un po’ mi tira su il morale è la stima che molte persone mi hanno espresso, alcune di loro anche interne alla Rai. Adesso però è bene che io riposi e che mi rilassi, ho bisogno di riprendermi e tornare in forze“.

Ritorno in tv per Memo Remigi, dove lo vedremo.

Stando alle anticipazioni di Tv Blog, Memo Remigi venerdì sarà ospite di Pierluigi Diaco a Bella Mà: “Il cantante sarà tra gli ospiti di BellaMà. La partecipazione avverrà nella puntata di venerdì, 2 febbraio. Si tratterà della prima apparizione di Remigi sulla tv pubblica dopo il caso della palpata a Jessica Morlacchi che a ottobre 2022 gli costò la cacciata dalla Rai. Il ritorno in Rai dell’artista si sarebbe dovuto concretizzare già qualche mese fa. Infatti, l’interprete di Innamorati a Milano era tra gli ospiti previsti della prima puntata stagionale de I fatti vostri, in onda lunedì 18 settembre 2023 su Rai2. La sua partecipazione, però, saltò all’improvviso, senza alcuna spiegazione pubblica. Stesso dicasi per le presenze di Remigi in programma a Domenica In, nell’appuntamento del primo ottobre 2023 e in quello del 28 gennaio 2024. Anche in questi casi nessuna spiegazione ufficiale fornita“.