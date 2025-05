Ritorno in Rai: Tutte le Novità da Non Perdere!

Paolo Bonolis potrebbe tornare a condurre un programma in Rai, secondo recenti indiscrezioni. L’ex marito di Sonia Bruganelli, attualmente impegnato con Mediaset, potrebbe quindi ritrovare spazio in televisione con una rivisitazione di un suo storico show, “Il Senso della Vita”. Il debutto sarebbe previsto nel 2026, grazie all’ottimo rapporto tra Bonolis e l’amministratore delegato di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi.

Le voci riguardano un contratto con Mediaset di durata annuale, che consentirebbe al conduttore di esplorare opportunità presso altre reti. La notizia è stata diffusa attraverso un tweet da un ex giornalista di TvBlog, evidenziando la possibilità di un accordo da parte di Rai, dove Bonolis ha già lavorato in passato. Tuttavia, resta da comprendere come questo possibile impegno si concilierebbe con i doveri attuali di Bonolis a Mediaset, dove è uno dei volti di punta.

Attualmente, Bonolis è atteso come giudice nel talent show “Tu si que vales”, prodotto da Maria De Filippi per Canale 5. Questa partecipazione rappresenta una significativa opportunità mediatica per lui, mentre continuano a circolare voci sul suo futuro. La situazione sembra ancora in evoluzione, con possibili sviluppi che potrebbero avvenire nel prossimo futuro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.libero.it