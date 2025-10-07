Ritorno in pista: la straordinaria rinascita di Jackson in Minnesota

Da Minnesota arriva la storia di Jackson Drum, un giovane hockeyista determinato a non lasciare che un infortunio cambi la sua vita. Affetto da un grave trauma al midollo spinale, Jackson ha sorprendenti capacità di recupero, contrariamente a quanto affermato dai medici.

La madre di Jackson, Erica, ha raccontato che quando hanno comunicato al figlio la sua paralisi, lui ha risposto: “Non voglio essere paralizzato.” Nonostante inizialmente gli fosse stato detto che non avrebbe mai avuto movimenti e non avrebbe potuto respirare o mangiare autonomamente, Jackson ha sfidato le aspettative.

Dopo un infortunio subito durante una partita di hockey in Canada, ha intrapreso un lungo programma di riabilitazione di nove mesi, durante il quale ha abbandonato il ventilatore e il tubo per l’alimentazione. Erica ha descritto i progressi del figlio come “miracolosi”, sottolineando che nella sua situazione, la possibilità di recupero era considerata quasi impossibile.

Nel corso della riabilitazione, Jackson ha riacquistato movimento nelle gambe e ha persino iniziato a colpire i dischi da hockey. Dopo nove mesi, è tornato a vedere la sua squadra in partita, incontrando il suo allenatore e festeggiando con i compagni di squadra, tutti felici di rivederlo.

Recentemente, i Minnesota Wild hanno accolto Jackson a una partita, offrendogli una suite per condividere l’esperienza con amici e famiglia. Durante una pausa, hanno annunciato il suo ritorno sul grande schermo. Sebbene speri di tornare a giocare, Jackson desidera anche dimostrare che le lesioni al midollo spinale non sono una condanna definitiva.