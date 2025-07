Ritorno in Patria: il Fenomeno del Reshoring in Italia

Negli ultimi anni, molte aziende hanno scelto di delocalizzare la produzione in Paesi con costi del lavoro più contenuti. Tuttavia, un cambiamento significativo sta emergendo nel panorama economico globale: il reshoring, un processo che vede le imprese riportare la produzione nel Paese d’origine.

Il reshoring implica il rientro in patria delle attività produttive precedentemente spostate all’estero. Questo fenomeno sta guadagnando terreno per diverse ragioni, tra cui la necessità di ridurre i rischi dovuti a eventi imprevedibili, la volontà di migliorare il controllo qualità e la crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale. Gli investimenti volti al miglioramento dell’immagine aziendale e la percezione di una qualità inferiore nei Paesi in via di sviluppo contribuiscono ulteriormente a questo trend.

Secondo il “Reshoring Initiative Data Report 2023”, gli Stati Uniti hanno registrato oltre 350.000 nuovi posti di lavoro nel 2022 grazie a queste pratiche, portando il totale a oltre 1,6 milioni dal 2010. Settori come l’elettronica, i veicoli elettrici e i prodotti farmaceutici beneficiamo in misura considerevole di questo trend. Anche in Europa si osserva un aumento del reshoring, con Germania e Francia in testa, ma l’Italia si distingue per la sua vivacità.

Uno studio di UniCredit e The European House – Ambrosetti ha rilevato un incremento significativo delle imprese italiane che riportano le produzioni in patria. Tra il 2019 e il 2022, circa il 25% delle aziende italiane ha adottato strategie di reshoring o nearshoring, in particolare nei settori del tessile, dell’elettronica e del design. L’attenzione al “Made in Italy” sta rivestendo un ruolo fondamentale, sostenuta da investimenti nella riconversione industriale e nella formazione del personale, con impatti positivi attesi sul PIL nazionale.

Le aziende si orientano verso il reshoring anche per far fronte ai crescenti costi nei Paesi low-cost, alla volatilità delle catene di approvvigionamento e alla richiesta di maggiore sostenibilità, oltre a beneficiare di incentivi governativi favorenti il ritorno della produzione.