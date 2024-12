Ritorno in ospedale: nuove speranze

L’attrice Eleonora Giorgi ha condiviso la sua situazione attuale in un collegamento con Silvia Toffanin durante la puntata di “Verissimo” dell’8 dicembre, mentre trascorre un Natale speciale con la sua famiglia. Attorno all’albero di Natale, la Giorgi è circondata dai suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, le nuore Serena e Clizia Incorvaia, e il nipotino Gabriele. Nonostante le difficoltà legate alla sua salute, Eleonora si mostra grata per la presenza dei suoi cari, che hanno scelto di rinunciare ai propri impegni per rimanerle accanto.

Paolo Ciavarro ha sottolineato l’importanza della celebrazione in famiglia, considerando le incertezze riguardo alle condizioni di salute della madre. Recentemente, Eleonora è stata ricoverata in ospedale per accertamenti a causa di un aumento della glicemia, che ha raggiunto valori molto elevati. Andrea Rizzoli ha spiegato che la madre ha subito un intervento al pancreas, il che contribuisce ai problemi glicemici che la affliggono. Nonostante questi ostacoli, Eleonora affronta le giornate con un sorriso e la gioia di condividere momenti con Gabriele, che definisce una grande soddisfazione.

Durante l’intervista, Eleonora ha condiviso il suo legame speciale con il nipotino, sottolineando come un bambino porti sempre gioia in una famiglia. Ha raccontato come, a causa della malattia, tra di loro sia nato un mondo unico, fatto di ascolto e rispetto reciproci. Clizia Incorvaia ha aggiunto che il rapporto con Eleonora è diventato speciale sin dal loro primo incontro, e hanno già pianificato viaggi insieme.

In questo periodo natalizio, tutta la famiglia è unita attorno a Eleonora Giorgi, incluso l’ex compagno Massimo Ciavarro, per fornire supporto e calore in un momento così delicato. La vicinanza dei familiari è intesa come un regalo prezioso, un modo per affrontare insieme le sfide quotidiane e alimentare la forza dell’amore familiare.