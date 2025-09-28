Ritorno in campo di Edoardo Bove: La sfida della ripresa

Edoardo Bove, calciatore romano, è rimasto fermo a seguito di un incidente avvenuto durante una partita tra Fiorentina e Inter. Dopo un intervento chirurgico e l’installazione di un defibrillatore sottocutaneo, la sua carriera è stata interrotta. In un’intervista al Corriere dello Sport, Bove esprime il desiderio di tornare a giocare, dichiarando che il suo “prossimo passo” sarà il ritorno in campo.

Bove ha raccontato di come non riesca a stare fermo e che si dedica ad altre attività come il padel. Ha effettuato numerosi controlli medici, tra cui elettrocardiogrammi e prove di sforzo. Sebbene alcuni medici abbiano cautela, sente che “si sta chiudendo il cerchio”. Attualmente è ancora sotto contratto con la Roma fino al 2028.

La legge attuale non gli consente di giocare in Italia, ma Bove non esclude possibilità future, poiché i medici non hanno ancora dato una conclusione definitiva. Ha condiviso che, dopo il suo incidente, ha attraversato una crisi d’identità ma ora è pronto a tornare alla sua passione per il calcio. Ha anche menzionato il calciatore Eriksen, con il quale ha avuto contatti, e ha ricevuto supporto dall’allenatore Mourinho.

Recentemente, Bove ha partecipato a un corso di primo soccorso con defibrillatore, organizzato presso il centro sportivo della Camilluccia, dove ha fondato Casaviola, un progetto dedicato a sport e salute. In un’intervista a Sky Sport, ha ribadito il suo obiettivo di tornare a giocare, sottolineando l’importanza della preparazione e della conoscenza in situazioni di emergenza.