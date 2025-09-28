20.8 C
Roma
domenica – 28 Settembre 2025
Economia

Ritorno in campo di Edoardo Bove: La sfida della ripresa

Da StraNotizie
Ritorno in campo di Edoardo Bove: La sfida della ripresa

Edoardo Bove, calciatore romano, è rimasto fermo a seguito di un incidente avvenuto durante una partita tra Fiorentina e Inter. Dopo un intervento chirurgico e l’installazione di un defibrillatore sottocutaneo, la sua carriera è stata interrotta. In un’intervista al Corriere dello Sport, Bove esprime il desiderio di tornare a giocare, dichiarando che il suo “prossimo passo” sarà il ritorno in campo.

Bove ha raccontato di come non riesca a stare fermo e che si dedica ad altre attività come il padel. Ha effettuato numerosi controlli medici, tra cui elettrocardiogrammi e prove di sforzo. Sebbene alcuni medici abbiano cautela, sente che “si sta chiudendo il cerchio”. Attualmente è ancora sotto contratto con la Roma fino al 2028.

La legge attuale non gli consente di giocare in Italia, ma Bove non esclude possibilità future, poiché i medici non hanno ancora dato una conclusione definitiva. Ha condiviso che, dopo il suo incidente, ha attraversato una crisi d’identità ma ora è pronto a tornare alla sua passione per il calcio. Ha anche menzionato il calciatore Eriksen, con il quale ha avuto contatti, e ha ricevuto supporto dall’allenatore Mourinho.

Recentemente, Bove ha partecipato a un corso di primo soccorso con defibrillatore, organizzato presso il centro sportivo della Camilluccia, dove ha fondato Casaviola, un progetto dedicato a sport e salute. In un’intervista a Sky Sport, ha ribadito il suo obiettivo di tornare a giocare, sottolineando l’importanza della preparazione e della conoscenza in situazioni di emergenza.

Articolo precedente
Elezioni Regionali: il voto in Valle d’Aosta e Marche
Articolo successivo
Droni russi sull’Ucraina, allerta anche in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.