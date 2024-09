Ritorno e Offensive contro il Segretario del M5S

Dopo mesi di silenzio, l’ex sindaca di Roma, Virginia Raggi, è tornata in televisione come ospite nel talk show “A casa di Maria Latella” su Rai Tre, dove ha condiviso la sua opinione sull’attuale stato del Movimento 5 Stelle (M5S). Raggi ha dichiarato il suo sostegno al fondatore del movimento, Beppe Grillo, opponendosi all’attuale leader, Giuseppe Conte. Sottolinea che lo statuto del M5S assegna poteri a Grillo, ed esprime fiducia nel suo operato. Critica le scelte politiche di Conte, affermando che “la cosa più brutta è trasformarsi in quello che si è sempre detto di voler combattere”.

Raggi osserva che molti elettori iniziali del M5S si sono allontanati a causa di decisioni poco chiare e che alleanze con partiti tradizionali come il PD non attrarranno nuovi voti. Sottolinea che gli elettori potrebbero preferire “l’originale e non la copia” se il M5S si avvicina troppo al PD.

La tensione tra Conte e Grillo, potenzialmente destinata a sfociare in contenzioni legali, ha turbato Raggi, la quale ha espresso tristezza per la situazione del Movimento, in cui crede fermamente. Descrive una ristrutturazione interna che ha reso il M5S poco attraente per i suoi sostenitori storici.

In merito alle varie figure politiche, Raggi ha parlato del premier Giorgia Meloni, elogiando la sua tenacia e capacità di guidare un partito dal 4% alla leadership di governo. Al contempo, ha menzionato Elly Schlein, leader del PD, riconoscendo i suoi sforzi nel riportare il partito a sinistra, ma affermando di sentirsi distante da entrambe le figure.

In conclusione, Virginia Raggi si presenta come una figura di riferimento per coloro che sostengono Grillo all’interno del M5S, manifestando critiche verso le scelte strategiche di Conte e ribadendo l’importanza di una chiara identità per il Movimento. La sua partecipazione al talk show segna un ritorno significativo nel panorama politico, mentre il M5S affronta sfide interne e questioni di leadership che potrebbero influenzare il futuro del partito.