“Ritorno di fiamma” Fedez sorpreso scatenato con lei: non ci sono dubbi

Taylor Mega ha confermato la sua relazione con Fedez, rivelando dettagli su una coppia aperta e negando di essere la causa della crisi con Chiara Ferragni. Nel luglio 2024, i due sono stati avvistati insieme a Milano, alimentando i rumors che sono stati confermati a dicembre, quando Taylor ha dichiarato di aver avuto una relazione con Fedez mentre era ancora sposato con Chiara. Ha spiegato che Fedez e Chiara avevano una relazione aperta. Dopo alcuni mesi, Taylor e Fedez sono stati nuovamente visti insieme in un locale, dove Gabriele Parpiglia ha pubblicato foto e video, portando a speculazioni sul proseguimento della serata.

Durante la serata, le immagini mostrano i due divertirsi, attirando l’attenzione dei media. Parpiglia ha condiviso un tweet sull’evento, alimentando il dibattito sui social riguardo alla loro vita personale. In un’intervista a “Belve”, Taylor ha discusso la relazione con Fedez e il matrimonio con Chiara, affermando che esistevano tensioni prima delle crisi pubbliche. Ha sostenuto che Fedez era a conoscenza della sua situazione emotiva e le aveva chiesto di intraprendere una relazione. Secondo lei, una relazione aperta implica libertà e non comporta tradimento.

Quando le è stato chiesto del vero amore con Fedez, ha descritto la loro connessione come prevalentemente fisica e passionale. Ha ribadito di non essere stata la causa della crisi tra Fedez e Chiara, sottolineando che le relazioni vere non possono essere intaccate da un terzo. Riguardo a Chiara, ha espresso disapprovazione per l’incoerenza sui social, e ha concluso che le questioni tra Fedez e Chiara devono risolversi senza il suo intervento.