Ritorno di Bianca Guaccero e Wanda Nara

Il nuovo spin-off di “Ballando con le Stelle”, intitolato “Sognando Ballando”, debutterà il 9 maggio e vedrà la partecipazione di diversi volti noti. Milly Carlucci tornerà come conduttrice, affiancata dalla sua storica giuria e dai ballerini della prima serata di Rai 1. Tra i partecipanti annunciati ci sono Bianca Guaccero, Wanda Nara, Federica Pellegrini, Gabriel Garko ed Emanuele Filiberto. Questo nuovo formato segna il ventesimo anniversario dello show e prevede una gara tra ballerini professionisti, che avranno l’opportunità di entrare nel cast della prossima edizione.

Milly ha già lanciato il primo spot pubblicitario, sottolineando l’importanza di celebrare insieme i vent’anni dello show con i maestri e la giuria storica, che include Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, nonostante le voci su un suo possibile addio. Il programma promette di essere ricco di sorprese, con il coinvolgimento di “dieci fantastici nuovi maestri” in una competizione avvincente.

Sognando Ballando presenta non solo i volti illustri come Bianca Guaccero e Federica Pellegrini, la vincitrice dell’ultima edizione, ma anche il ritorno di Wanda Nara, vincitrice della diciottesima edizione, e Gabriel Garko, il cui percorso è stato sfortunato nella stagione precedente. Emanuele Filiberto, vincitore della quinta edizione, sarà anch’egli presente, rendendo questo spin-off un evento da non perdere per i fan del programma.