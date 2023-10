Ritorno di Basciano a Verissimo: “Non voglio più tornare con Sophie! Ecco perché”

Dopo il ritorno di Sophie Codegoni, oggi a Verissimo è tornato anche Alessandro Basciano. Il dj ha continuato a negare il presunto tradimento, ma ha poi aggiunto che adesso nemmeno lui vuole riprovarci con la sua ex. Il motivo? Alessandro dice di aver visto una Sophie diversa in queste settimane.

Il ritorno di Basciano da Silvia Toffanin: “Non voglio tornare con Sophie Codegoni”.

“Ho visto l’ultima intervista e mi ha schermato. Ho pensato che certe cose sono state eccessive. Lei era fredda e risoluta e anche decisa e convinta di ciò che sta facendo. Si è dimenticata molti tasselli. Chi le sta vicino doveva consigliarla diversamente, magari di non essere così impulsiva. Come mai nessuno le ha consigliato di non essere così fredda e sparata? A chi deve dimostrare qualcosa? Poteva venire qui e limitarsi a confermare la rottura. Che poi nemmeno lei è così convinta delle presunte prove che ha.

Un ritorno? Nemmeno io voglio tornare sui miei passi adesso. Ho conosciuto una persona diversa da quella che è lei adesso. Lei è molto arrabbiata e ferita. Ma la cattiverie la capisco fino a un certo punto. Anche perché noi abbiamo una figlia. Io non sarei riuscito ad essere così cattivo e pungente con lei. Mi ha messo alla gogna mediaticamente dicendo cose che non sono come dice lei. Parte da basi di verità e poi racconta le cose a modo suo. Dice di essere innamorata, ma di non volermi vedere. Esce, fa le cose, pensa solo alla sua immagine. Frequenta la movida e tutto il resto. Gira per movida e ristoranti, io lavoro e basta.

E poi voglio chiudere il discorso del tradimento. Questa Luzma lo sa bene che non è successo nulla. Perché non ha fatto una foto con me a letto, magari menter dormo? Lei voleva solo emergere e mi ha usato facendo gossip fasulli. Voleva essere lanciata in Italia. Fa la cantante e voleva usare me come trampolino”.