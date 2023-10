Ritorno di Barbara d’Urso in televisione, dove la vedremo: l’annuncio

L’addio a Pomeriggio 5, la trasferta londinese, poi la settimana parigina e adesso il ritorno a teatro con Taxi a Due Piazza, ma quando tornerà in tv Barbara d’Urso? Di sicuro la rivedremo in Rai, ospite di una delle conduttrici più chiacchierate del momento. Stamani durante la puntata di Aspettando Viva Rai Due, Francesca Fagnani ha dichiarato che Carmelita sarà sua ospite: “Se verrà davvero? Sì, appena mette piede in Italia viene“.

Ovviamente Barbara non sarà nella prossima puntata di Belve (che sarà anche l’ultima di questo ciclo), visto che fino al 31 dicembre resterà legata a Mediaset. Però è anche vero che Belve tornerà ad inizio 2024 e a questo punto una delle nuove belve della Fagnani sarà proprio la d’Urso.

Lo scorso luglio le due conduttrici hanno posato insieme per una foto e in molti hanno ipotizzato l’arrivo di Barbara a Belve e in merito a questi rumor Francesca ha chiarito: “Se sarà mi a ospite nelle nuove puntate? Barbara nel nostro programma è da sempre la benvenuta e aveva già ricevuto un invito“.

Barbara D’Urso andrà a #Belve. Francesca Fagnani lo conferma a #VivaRai2: “Appena mette piede in Italia viene” pic.twitter.com/MVc1QMV1mI — Cinguetterai  (@Cinguetterai) October 20, 2023

Il ritorno di Barbara d’Urso in tv.

Dal 3 novembre Barbara d’Urso tornerà a teatro e partirà da Torino, per poi girare tutta Italia e proprio annunciando il ritorno sul palco la conduttrice ha lanciato una nuova frecciatina: “Il 3 novembre debutto a Torino, ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri, e col pubblico, che mi avrebbe voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa 1 anno prima“.

E dopo Taxi a Due Piazze cosa farà Barbara? Oltre l’intervista a Belve secondo molti potrebbe andare anche dall’amica e collega Mara Venier a Domenica In. Inoltre pare che la d’Urso potrebbe sbarcare a Discovery, ma queste per il momento sono soltanto voci.