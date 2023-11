Ritorno delle Spice Girls al completo: “Saremo tutte e cinque insieme”

Quattro anni fa Geri, Emma, Mel B e Mel C hanno dato vita ad un meraviglioso tour completamente sold out, ma senza la loro amica Victoria. Adesso però le Spice Girls sono pronte al grande ritorno e al completo. Secondo il The Sun le cinque l’anno prossimo per festeggiare i 30 anni dalla nascita dal gruppo hanno in progetto un comeback nel quale sarebbe inclusa anche Victoria.

A confermare queste indiscrezioni è arrivata un’intervista che Mel B ha rilasciato questa settimana: “Qualche anticipazione? Saremo in cinque. Vi basta questo? Faremo qualcosa insieme tutte e cinque. Nel 2019 eravamo in quattro e adesso saremo in cinque. Non è che Victoria nel 2019 non volesse tornare con noi, ma stava facendo altre cose come i suoi show fashion, che tra l’altro hanno molto successo. Lei si stava concentrando su quello piuttosto che stare sul palco. Se pubblicheremo nuova musica in cinque? … Ci saranno tante cose e le faremo, dico solo questo. Se le vecchie canzoni le scrivevamo tutte allo stesso modo? Sì in maniera equa e le amo tutte“.

Non ci resta che sperare che non sia solo un documentario.

I piani delle Spice Girls per il ritorno nel 2024.

“C’è una tabella ben delineate per questo comeback storico. Si tratta del 30° anniversario e non passerà di certo inosservato. Degli insider ci hanno assicurato che saranno in cinque e faranno grandi cose insieme. Mel B, Mel C, Geri, Emma e Victoria stanno anche prendendo in considerazione un posto da headliner sul palco del Glastonbury. E saranno davvero tutte insieme. Victoria compirà 50 anni l’anno prossimo e le ragazze che festeggeranno i 30 anni insieme, sono due anniversari davvero troppo belli per perderli. Chi si aspetta un nuovo album però rimarrà deluso perché le star non hanno intenzione di registrare nuovo materiale. Nessun tour per Victoria, che invece farà almeno uno show importante, dovrebbe partecipare e cantare con le ragazze ad almeno un evento. Victoria ha parlato del Glastonbury al marito David e ai loro quattro figli e tutti le hanno detto che adorerebbero vederla con le altre”.

E intanto ecco una clicp gold choc dalle prove per il Glastonbury…