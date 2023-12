Ritorno della Peparini ad Amici, classifica e maglia sospesa: le anticipazioni

Ieri è stata registrata una nuova puntata di Amici di Maria. In studio c’è stato anche il ritorno di una vecchia conoscenza del programma mariano. Tra i giudici infatti c’era anche Veronica Peparini (che aspetta due gemelle da Andreas Muller).

“Federica Camba, Dikele e Gerry Scotti per il canto, Veronica Peparini per il ballo. – si legge su SUperguida Tv – Gerry Scotti ha presentato il suo “cd” fatto con l’intelligenza artificiale e ha cantato Feliz Navidad

Sofia ha ballato una coreografia hip hip. Veronica le ha detto che è stata bravissima e che si vede che ha studiato.

Kumo ha ballato un passo a due di hip hop con Giulia. La Peparini gli ha detto che è il suo prototipo di ballerino con movimenti ampi e dinamici.

Lucia, la Peparini le ha detto di concentrarsi di più sull’espressione e sulle parole della canzone e meno sui passi come ha detto anche a Marisol.

Dustin ha ballato su Call out my name

Gaia ha ballato una coreografia modern. Complimenti da Veronica anche per il buon utilizzo dell’oggetto di scena La Cele le ha detto che sta migliorando infatti le ha dato 6

Marisol ha ballato una coreografia modern con una poltrona come oggetto scenico mentre. Veronica le ha detto di concentrarsi di più sulle parole della canzone.

Simone ha ballato una coreografia modern. Veronica gli ha detto che è stato bravo che non si deve abbattere.

Nicholas ha ballato una coreografia modern la Peparini gli ha detto che ha molte potenzialità e deve migliorare. La Celentano gli ha detto che per lei è passato da 0 a 2,7 come voto e quindi è migliorato. Un vero successo!

Giovanni ha fatto un passo a due con Francesca Tocca. Per la Peparini è stato bravo”.