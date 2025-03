Ritorno del Morbillo negli Usa: L’Oms lancia l’allerta, l’Italia in allerta

Il morbillo ha ripreso a mietere vittime negli Stati Uniti, con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che ha segnalato un’epidemia con quasi 400 casi dall’11 marzo 2025, inclusi due decessi. In Europa, l’ECDC evidenzia un notevole aumento dei contagi, con oltre 2.300 casi nel 2023. Anche in Italia la situazione è allarmante: nel periodo tra febbraio 2024 e gennaio 2025, si sono registrati 1.097 casi, il numero più alto dopo la Romania. Le malattie infettive stanno aumentando a causa della diminuzione della copertura vaccinale.

L’epidemiologo Massimo Ciccozzi spiega che la disaffezione verso i vaccini, amplificata dalla pandemia di Covid-19, ha portato a una riduzione delle vaccinazioni, esponendo in particolare i bambini sotto i 5 anni e i giovani adulti al rischio di infezioni gravi. I dati mostrano che il 98% dei casi segue il profilo di soggetti non immunizzati.

La primavera è prevista come periodo critico per i contagi e si consiglia a chi non è vaccinato di farlo al più presto, poiché l’immunizzazione riduce significativamente il rischio di malattia. Le complicazioni associate al morbillo, come le polmoniti e le encefalopatie, meritano di essere considerate, dato che il morbillo può anche risultare mortale. Infine, nonostante il potenziale di un’epidemia, il focus rimane sulla prevenzione attraverso la vaccinazione, essenziale per evitare gravi conseguenze di salute pubblica.