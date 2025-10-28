13.5 C
Ritorno del calcio femminile in Afghanistan dopo l’esilio

Da stranotizie
Dopo anni di assenza a causa della presa di potere dei talebani, la nazionale femminile di calcio dell’Afghanistan è tornata in campo. La squadra, nota come Afghan Women United, ha debuttato a Berrechid, in Marocco, nella prima edizione del torneo FIFA Unites: Women’s Series, ideato dalla FIFA per dare visibilità alle squadre escluse dai circuiti ufficiali.

Il 26 ottobre, nella partita inaugurale contro il Ciad, l’Afghanistan ha subito un risultato sfavorevole di 6-1, ma l’importante era tornare a giocare. L’attaccante Manozh Noori ha segnato il primo gol per la nazionale afghana. Nonostante il punteggio, per le calciatrici afghane il significato di questo ritorno va oltre la partita.

Per loro si tratta innanzitutto di riprendere la propria identità sportiva e di rappresentare un simbolo di speranza per molte donne. La squadra sta cercando di ricostruirsi e di far conoscere la propria storia, mettendo in luce le sfide affrontate e la resilienza dimostrata. Questo evento segna un passo importante non solo per il calcio femminile afghano, ma anche per il riconoscimento dei diritti delle donne nel paese.

