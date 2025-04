Ritorno dei Mercati Europei con la ‘Retromarcia’ di Trump, mentre Wall Street Affonda di Nuovo

Ennesima seduta ad alta intensità per i mercati azionari, influenzati dalle decisioni del presidente Usa Donald Trump. Le Borse europee, che non avevano ancora reagito all’annuncio della sospensione dei nuovi dazi Usa su oltre 75 Paesi, hanno registrato forti rialzi. Milano ha fatto segnare un aumento del 4,73%, seguita da Francoforte (+4,49%), Parigi (+3,83%), Madrid (+4,02%) e Londra (+3,04%). Anche Tokyo ha chiuso con un notevole aumento del 9,12%. Dopo giorni di estrema volatilità, i mercati sembrano aver respirato dopo che Trump ha dovuto riconoscere l’importanza del feedback di Wall Street, sebbene avesse avvertito che la sua strategia commerciale non prevede retromarce. Tuttavia, la sospensione dei dazi è temporanea e l’escalation con la Cina continua a preoccupare, mantenendo alta l’incertezza e il timore di una recessione. Nonostante l’esplosione dei mercati americani lunedì, ad un giorno di distanza, Wall Street ha già cominciato a subire pesanti perdite. Dati l’inflazione Usa hanno mostrato un calo, alimentando le aspettative di un possibile taglio dei tassi da parte della Fed, ma ciò potrebbe indebolire ulteriormente il dollaro, influenzando negativamente i mercati. La guerra commerciale avviata da Trump ha segnato l’andamento delle Borse mondiali, con il 2 aprile contrassegnato come “il giorno della Liberazione”, seguito da crolli significativi. Dopo una breve fase di recupero, il mercato ha vissuto nuovamente ribassi, fino all’annuncio della sospensione dei dazi che ha innescato un rally inatteso. La situazione rimane incerta, in attesa delle prossime dichiarazioni.