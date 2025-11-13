Ritorno degli One Direction: le speranze di una reunion

Secondo un quotidiano britannico, recenti documenti registrati presso la Companies House, l’ente che gestisce le attività societarie nel Regno Unito, indicano Zayn come direttore attivo di PPM Music Limited. Insieme a lui, figurano anche Harry Styles, Louis Tomlinson e Niall Horan. Il nome della società richiama il complesso residenziale Princess Park Manor, dove gli One Direction risiedevano all’inizio della loro carriera.

PPM Music Limited continua a gestire i diritti e le attività legate al marchio del gruppo. Tuttavia, al momento non ci sono comunicazioni ufficiali né dai cantanti né dai loro management. La registrazione societaria rimane l’unico elemento concreto disponibile. Questo è un segnale formale che ha riacceso la speranza di milioni di fan nel mondo, che da anni aspettano una possibile reunion dopo la separazione del gruppo.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo