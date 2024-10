Ritorno all’Ora Solare: Quando Spostare le Lancette Indietro

Cambio d’orario in arrivo per gli italiani con il ritorno dell’ora solare, previsto nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre. Le lancette dell’orologio verranno spostate all’indietro di un’ora, passando così dalle tre alle due. Questo cambiamento consente di adeguarsi alla luce naturale e al ciclo del sole, portando a un’ora in più di sonno quella notte e un’ora di luce al mattino nei giorni successivi, mentre le serate diventeranno più buie anticipatamente. Dal momento che l’ora solare sarà in vigore fino all’ultimo weekend di marzo 2025, i cittadini italiani dovranno adattarsi a questo ritmo fino al successivo passaggio all’ora legale.

Sebbene il cambiamento dell’ora solare sia accolto favorevolmente da alcuni, altre persone lo criticano. La questione della sua utilità è ancora dibattuta a livello europeo, con alcuni paesi che stanno considerano la possibilità di abolirlo. Tuttavia, i benefici sono chiari, in particolare in termini di risparmio energetico. Secondo i dati di Terna, nel 2023 il sistema elettrico italiano ha registrato un calo di consumo di 370 milioni di kWh, equivalente al fabbisogno annuo di circa 140.000 famiglie e traducibile in un risparmio di circa 90 milioni di euro.

D’altra parte, il cambio d’orario può comportare alcuni aspetti negativi per la salute. Il shift temporale, anche se minimo, può causare disturbi ai cicli di sonno-veglia, stanchezza, irritabilità e difficoltà di concentrazione, con circa una persona su tre che accusa questi effetti. Per facilitare l’adattamento a questo cambiamento, si consiglia di posticipare gradualmente gli orari di pasti e sonno, seguendo la regola del 3-2-1: smettere di mangiare tre ore prima di andare a letto, terminare il lavoro due ore prima e limitare l’uso di dispositivi elettronici un’ora prima di dormire.

In sintesi, il ritorno dell’ora solare porta con sé vantaggi economici e sfide per il benessere, richiedendo attenzione e adattamento da parte dei cittadini.