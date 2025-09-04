28.4 C
Roma
giovedì – 4 Settembre 2025
Spettacolo

Ritorno alle radici: il film che racconta il Veneto anni ’70

Da StraNotizie
NEWS

Un film italiano disponibile su Raiplay offre uno spaccato evocativo dell’Italia degli anni ’70. Intitolato Le mie ragazze di carta, il lungometraggio è diretto da Luca Lucini, che ha collaborato alla sceneggiatura con Mauro Spinelli e Ilaria e Marta Storti. La storia si sviluppa nel Trevigiano e racconta il passaggio dall’infanzia all’adolescenza in un periodo di grandi cambiamenti sociali.

Il film esplora temi di innocenza, cambiamento e memoria, ispirato da un’esperienza personale del regista legata a un cinema di quartiere che non ha più potuto frequentare. Le mie ragazze di carta ha ricevuto il Premio Solinas per la sceneggiatura e si presenta con una narrazione nostalgica e poetica.

Il cast è composto da attori talentuosi, tra cui l’emergente Alvise Marascalchi nel ruolo di Tiberio, un giovane che si confronta con l’amore e l’amicizia. Maya Sansa interpreta sua madre Anna, mentre Andrea Pennacchi è Primo, il padre-postino. Altri attori di spicco includono Cristiano Caccamo, Neri Marcorè e Giuseppe Zeno.

La trama si svolge a Treviso, dove Tiberio vive un viaggio di crescita, affrontando gli alti e bassi dell’adolescenza in un contesto di trasformazione familiare e sociale. Il regista sottolinea l’inevitabile perdita di innocenza dei protagonisti, riflettendo sul cambiamento del Paese.

Distribuito da Adler Entertainment, il film ha avuto una buona accoglienza del pubblico, con commenti positivi su diverse piattaforme. Le mie ragazze di carta si rivela un affresco intimo di una provincia italiana che esplora la crescita senza moralismi, con personaggi complessi e storie intrecciate che richiamano un’epoca di transizione.

