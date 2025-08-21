Ritorno alla vittoria: il Milan riparte con Allegri e Modrić

Il Milan si prepara per una nuova stagione con grandi cambiamenti e la volontà di risollevarsi dopo un’annata deludente. L’ottavo posto conquistato l’anno scorso ha spinto la dirigenza a riorganizzare la squadra e la gestione. Sono arrivati nuovi giocatori come Ardon Jashari, Samuele Ricci, Pervis Estupinan, Luka Modrić e Pietro Terracciano, mentre alcuni elementi come Tijjani Reijnders e Theo Hernández hanno lasciato il club.

La squadra, nel campionato precedente, ha ottenuto il maggior numero di punti (21) da situazioni di svantaggio, il che evidenzia sia la fragilità che la resilienza di un gruppo con qualità che non può essere sottovalutata. La nuova stagione prevede una ristrutturazione profonda: la scelta di Massimiliano Allegri in panchina mira a ricreare un ambiente più professionale, essenziale per il recupero della squadra. Allegri, noto per il suo stile conservativo, dovrà non solo allenare ma anche guidare il gruppo verso una maggiore coesione.

Il risultato delle prime uscite pre-stagionali offre indizi preziosi: la posizione di Leão è centrale, e se non arriverà un centravanti, potrebbe adattarsi a un ruolo da punta. Tuttavia, l’attacco del Milan sembra ancora da definire e il tecnico dovrà sperimentare per trovare l’equilibrio giusto. La difesa rimane un punto interrogativo, con centrali che non sempre danno garanzie.

Le aspettative per il Milan sono alte, e si spera di vedere una squadra reattiva e capace di adattarsi alle sfide. Con un mix di giovani e nuovi arrivi, il club punta a tornare a competere ai massimi livelli, tanto in campionato quanto in Europa.