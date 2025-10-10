23.6 C
Ritorno alla natura: la rinascita della farfalla a New York

Da StraNotizie
Un centro naturale di New York ha messo in atto una procedura innovativa per salvare una farfalla monarca con un’ala rotta. Questi insetti, noti per la loro migrazione dal Messico al Canada, sono stati protagonisti di un evento inaspettato quando una residente di Deer Park ha trovato una farfalla bloccata con la parte superiore dell’ala anteriore destra danneggiata.

Janine Bendicksen, direttrice del centro di riabilitazione della fauna selvatica Sweetbriar, ha dovuto agire rapidamente. Nel suo vivarium erano presenti molte farfalle monarca e ha pensato di utilizzare un’ala di una farfalla defunta come donatore. Dopo aver trovato un campione adatto, ha iniziato la delicata operazione.

“Era molto complesso, perché se premevo troppo, la farfalla avrebbe potuto rompersi,” ha spiegato Bendicksen. Hanno utilizzato cemento per contatto, amido di mais e un piccolo pezzo di filo per mantenere stabile l’animale. Un aspetto fortunato di questo intervento è che le farfalle non hanno terminazioni nervose nelle ali superiori, né vasi sanguigni.

Il procedimento è stato documentato sui social media del centro, ottenendo un grande riscontro con oltre un milione di visualizzazioni. Inoltre, Bendicksen ha osservato che questo potrebbe essere il primo tentativo di trapiantare un’ala di farfalla su un’altra.

Da quel momento, ha ricevuto numerose chiamate da entomologi da tutta la costa ovest degli Stati Uniti e oltre. “Questa farfalla sarebbe morta se non avessimo provato,” ha detto, sottolineando l’importanza di avere speranza nel mondo attuale.

