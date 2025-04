Ritorno alla Milanesiana e in TV su La7

Dopo settimane di silenzio dovute a un ricovero per depressione al Gemelli, Vittorio Sgarbi è pronto a tornare alla ribalta. Il suo ritorno avverrà in due momenti significativi: il 21 aprile in televisione con il programma “Pasolini e Caravaggio – Ragazzi di Vita” su La7 e durante l’estate con la partecipazione alla rassegna La Milanesiana, diretta dalla sorella Elisabetta. Lo spettacolo, registrato nel 2024, mette in dialogo la vita e le opere di Caravaggio e Pasolini, esplorando temi di ribellione e libertà. Sgarbi ha dichiarato di voler raccontare il legame tra i due artisti e, dopo un periodo di assenza, questo rappresenta un primo passo per il suo ritorno sulla scena pubblica.

Le condizioni di Sgarbi sembrano in miglioramento; dopo un iniziale rifiuto dell’alimentazione, ha ripreso a nutrirsi grazie al supporto della famiglia. La sorella Elisabetta ha raccontato che Sgarbi l’ha contattata per farle gli auguri per La Milanesiana 2025. Tuttavia, ci sono state polemiche riguardo alla gestione del suo ricovero, che sono state smentite dal suo staff, il quale ha ribadito la fiducia nel personale sanitario e la vicinanza affettiva dei familiari.

In estate, Sgarbi parteciperà a vari eventi della Milanesiana 2025: il 30 giugno inaugurerà una mostra a Bergamo, il 4 luglio presenterà il suo libro “Natività” ad Ascoli Piceno, il 10 luglio parlerà di “Arte e Fascismo” a Ravenna e il 25 luglio terrà una lezione magistrale a Bormio, chiudendo così il suo calendario di appuntamenti culturali.