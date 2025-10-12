Ritorno al voto in Toscana: sfide politiche e nuove alleanze

Prato si avvicina a una nuova tornata elettorale in un contesto politico mutato rispetto al passato. Dopo la competizione tra Eugenio Giani e Susanna Ceccardi, che nel 2020 ha visto prevalere Giani con il 48% dei voti, l’orientamento degli elettori è cambiato. Allora, Italia Viva e +Europa non riuscirono a influenzare in modo significativo il risultato, e il Movimento 5 Stelle si attestò a circa il 6,5%, segnando un declino nel territorio toscano.

Oggi, i pentastellati fanno parte di un’alleanza più ampia, dopo il successo di Ilaria Bugetti a Prato, dove ha ottenuto il 52,2% dei voti al primo turno. Italia Viva ha unito le forze con altre realtà in un nuovo progetto civico-riformista, mentre il centrodestra si presenta con i sostenitori del civico “È ora!”, guidati dall’ex sindaco Roberto Cenni.

L’affluenza sarà un fattore cruciale. Nel 2020 si registrò una partecipazione del 62,6%, ma la situazion attuale è segnata da due importanti scandali: il commissariamento del Comune e un’inchiesta di ricatto sessuale che ha coinvolto figure di spicco del centrodestra. Questi eventi potrebbero portare a un maggiore astensionismo, alimentando la sfiducia nel sistema politico.

Nelle ultime elezioni, Fratelli d’Italia ha ottenuto il maggior numero di voti a Prato, mentre il Pd ha visto un leggero calo. Recentemente, tuttavia, il centrosinistra ha riconquistato slancio alle comunali con Bugetti, e nei risultati delle europee il Pd è tornato a cavalcare la scena. La situazione attuale rappresenta, pertanto, un importante banco di prova per le alleanze e per l’umore politico della città, in vista delle prossime amministrative.