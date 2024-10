Ritorno al rialzo: Cresce la fiducia nelle Borse europee

Chiusura positiva per i principali listini europei, che, dopo una mattinata incerta, hanno ritrovato fiducia, con la maggior parte delle contrattazioni chiuse in territorio positivo. Gli investitori si preparano a importanti dati macroeconomici attesi nei prossimi giorni, tra cui i pil europei e i prezzi al consumo tedeschi, previsti per mercoledì.

Parigi è stata la piazza migliore, guadagnando lo 0,79%, nonostante che l’agenzia di rating Moody’s abbia abbassato il giudizio sulla Francia a negativo. Francoforte ha registrato un incremento più contenuto, pari allo 0,44%, dopo che Volkswagen ha annunciato significativi tagli di personale. In Italia, Piazza Affari ha chiuso in crescita dello 0,67%, nonostante il titolo Eni abbia registrato una flessione del 1,62%. Anche il settore energetico è stato influenzato negativamente dal crollo del prezzo del petrolio; il Brent ha perso circa il 5,5% rispetto a venerdì scorso, toccando i minimi da ottobre a 71,52 dollari al barile.

Negli Stati Uniti, Wall Street ha iniziato la giornata con un buon slancio, in attesa della pubblicazione dei risultati trimestrali di alcune maggiori società tecnologiche come Alphabet, Microsoft e Apple. Il Nasdaq ha guadagnato lo 0,7%, raggiungendo un nuovo record storico, mentre il Dow Jones è aumentato dello 0,67%.

Questo clima di ottimismo sui mercati europei e statunitensi è sostenuto dalla speranza per i dati imminenti che potrebbero fornire indicazioni sulla crescita economica e sull’inflazione. Gli investitori rimangono concentrati sulle incertezze globali, in particolare riguardo l’andamento dell’economia e le politiche monetarie, ma il recupero visto oggi potrebbe segnalare una maggiore resilienza del mercato rispetto ai recenti timori.

In sintesi, dopo le incertezze iniziali, il recupero sui mercati europei e l’andamento positivo a Wall Street indicano una fiducia crescente da parte degli investitori, in vista delle rilevazioni economiche in arrivo e della capacità del mercato di affrontare le sfide economiche attuali.