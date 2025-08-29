Ritorno al Proporzionale in Trentino: una proposta strumentale

Il segretario provinciale del PD del Trentino, Alessandro Dal Ri, ha commentato la proposta del Patt di modificare la legge elettorale provinciale in senso proporzionale, sostenuta anche dalla Lega. Secondo Dal Ri, l’elezione diretta dei presidenti di Regione e dei sindaci ha garantito stabilità, nonostante alcuni difetti. Ha affermato di non vedere un ritorno al proporzionale come una soluzione valida.

Il segretario ha sottolineato che il dibattito attuale risulta strumentale, mirato a trovare una soluzione per permettere a Maurizio Fugatti di restare presidente, poiché si prevede che la Corte costituzionale boccerà la legge sul terzo mandato. Dal Ri considera inaccettabile piegare le regole alle esigenze di un singolo individuo.

Inoltre, ha aggiunto che il PD è un partito a vocazione maggioritaria e difficilmente potrebbe accettare un ritorno alla legge elettorale proporzionale per le provinciali. Questo tema sarà discusso a settembre con gli alleati, ma Dal Ri è convinto che anche loro comprenderanno la natura strumentale dietro la proposta.