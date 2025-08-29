28.1 C
Roma
venerdì – 29 Agosto 2025
Politica

Ritorno al Proporzionale in Trentino: una proposta strumentale

Da StraNotizie
NEWS

Il segretario provinciale del PD del Trentino, Alessandro Dal Ri, ha commentato la proposta del Patt di modificare la legge elettorale provinciale in senso proporzionale, sostenuta anche dalla Lega. Secondo Dal Ri, l’elezione diretta dei presidenti di Regione e dei sindaci ha garantito stabilità, nonostante alcuni difetti. Ha affermato di non vedere un ritorno al proporzionale come una soluzione valida.

Il segretario ha sottolineato che il dibattito attuale risulta strumentale, mirato a trovare una soluzione per permettere a Maurizio Fugatti di restare presidente, poiché si prevede che la Corte costituzionale boccerà la legge sul terzo mandato. Dal Ri considera inaccettabile piegare le regole alle esigenze di un singolo individuo.

Inoltre, ha aggiunto che il PD è un partito a vocazione maggioritaria e difficilmente potrebbe accettare un ritorno alla legge elettorale proporzionale per le provinciali. Questo tema sarà discusso a settembre con gli alleati, ma Dal Ri è convinto che anche loro comprenderanno la natura strumentale dietro la proposta.

Articolo precedente
Olimpiadi Victoria: festa di sport e amicizia a Frosinone
Articolo successivo
Spread Btp-Bund: la solidità economica dell’Italia oggi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.