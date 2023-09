Ritorno al lavoro per Barbara d’Urso: ecco dove la vedremo a novembre

Ad inizio settembre Barbara d’Urso si è trasferita a Londra, dove sta anche studiando inglese in una nota scuola della capitale. La ‘pausa’ dal lavoro per Carmelita non durerà a lungo, la conduttrice infatti è pronta per il suo ritorno in patria con un ‘nuovo’ impegno.

Ieri sera la d’Urso ha pubblicato due storie Instagram in cui ha annunciato in ritorno in Italia con il suo iconico motto ‘cominciamo così’: “Ed a proposito. Quando tornerò in Italia… Cominciamo così! E non solo“.

Ritorno di Barbara con Taxi a Due Piazze.

Barbara infatti il 3, 4 e 5 novembre sarà impegnata al Teatro Alfieri di Torino con lo spettacolo teatrale Taxi a Due Piazze. La d’Urso e gli altri attori saranno anche a Senigallia, Gallarate e Firenze tra novembre e dicembre. Inoltre a fine anno scadrà anche il contratto che lega Carmelita a Mediaset.

Barbara d’Urso su taxi a Due Piazze.

“Sono molto soddisfatta (quando lo dice il suo viso si distende in un sorriso sincero, ndr): tornare a teatro dopo 15 anni è stato davvero emozionante. Prima del debutto tremavo come una foglia ma quando sono salita sul palco e la gente in sala ha iniziato a ridere e applaudire mi sono rilassata. Sentire l’affetto diretto del pubblico è gratificante. – si legge su Il Giornale – Alla prima c’erano 1.500 persone, più di mille paganti oltre agli amici… È stato incredibile! E poi trovare decine e decine di persone fuori dal mio camerino ad aspettarmi dopo ogni spettacolo per un selfie o anche solo per un saluto… Sono davvero fortunata. Se mi emoziono ancora? Certo! Ho avuto tantissime prime volte nella mia carriera ed è sempre la stessa storia: non dormo per giorni prima del debutto e studio in continuazione. E nonostante conduca quotidianamente Pomeriggio5 ho il copione sempre con me per ripassare la parte. Taxi a due piazze è una commedia degli equivoci con ritmi serrati e battute velocissime. Se sbaglio anche solo una parola gli altri attori non hanno l’appoggio per la loro battuta. E poi corro un sacco, da una parte all’altra del palco per tutta la durata dello spettacolo. È molto complicato e non lo dico io: lo ha ammesso anche Chiara Noschese!”