28.4 C
Roma
martedì – 16 Settembre 2025
Economia

Ritorno al lavoro di Jannik Sinner: obiettivo Alcaraz in Cina

Da StraNotizie
Ritorno al lavoro di Jannik Sinner: obiettivo Alcaraz in Cina

Dopo la delusione per la finale persa agli Us Open, Jannik Sinner si sta preparando a riprendere la sua stagione, puntando nuovamente su Carlos Alcaraz. In questo periodo di allenamento, prima di partire per la Cina, il numero 2 del ranking ATP sta dedicando tempo a migliorare alcuni aspetti del suo gioco, in particolare il servizio.

Le sue sessioni di allenamento, rivelate anche in video sui social, mostrano Sinner impegnato in esercizi di coordinazione, equilibrio e spinta, senza utilizzare la racchetta. Questo tipo di preparazione, insolito per i suoi tifosi, ha suscitato divertimento e interesse tra i suoi seguaci.

Dopo questa fase di allenamento, Sinner parteciperà a diversi tornei, iniziando con l’Atp 500 di Pechino, seguito dall’Atp 1000 di Shanghai. Proseguirà poi con il Six Kings Slam, che non assegnerà punti ATP, e infine parteciperà all’Atp 500 di Vienna, all’Atp 1000 di Parigi e alle Atp Finals. Questi eventi rappresentano un’importante opportunità per Sinner di chiudere la stagione in modo competitivo e strategico.

Articolo precedente
Tensioni in Medio Oriente e crisi interna: il dibattito italiano
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.