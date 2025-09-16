Ritorno al lavoro di Jannik Sinner: obiettivo Alcaraz in Cina

Dopo la delusione per la finale persa agli Us Open, Jannik Sinner si sta preparando a riprendere la sua stagione, puntando nuovamente su Carlos Alcaraz. In questo periodo di allenamento, prima di partire per la Cina, il numero 2 del ranking ATP sta dedicando tempo a migliorare alcuni aspetti del suo gioco, in particolare il servizio.

Le sue sessioni di allenamento, rivelate anche in video sui social, mostrano Sinner impegnato in esercizi di coordinazione, equilibrio e spinta, senza utilizzare la racchetta. Questo tipo di preparazione, insolito per i suoi tifosi, ha suscitato divertimento e interesse tra i suoi seguaci.

Dopo questa fase di allenamento, Sinner parteciperà a diversi tornei, iniziando con l’Atp 500 di Pechino, seguito dall’Atp 1000 di Shanghai. Proseguirà poi con il Six Kings Slam, che non assegnerà punti ATP, e infine parteciperà all’Atp 500 di Vienna, all’Atp 1000 di Parigi e alle Atp Finals. Questi eventi rappresentano un’importante opportunità per Sinner di chiudere la stagione in modo competitivo e strategico.