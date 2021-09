Una manifestazione di grande attualità in uno dei luoghi più belli di Roma. Il “Festival di Salute” – la piattaforma multimediale di Repubblica diretta da Daniela Minerva – interamente dedicato all’emergenza pandemica, sarà inaugurato giovedì 9 settembre sulla terrazza di Villa Medici.

Con il titolo elequente “Ritorno al futuro. La lezione di Covid e la medicina di domani”, il festival proseguirà fino al 7 ottobre con appuntamenti nelle città di Torino, Trieste, Padova e Genova.

Cinque giornate per capire, al di là delle paure e delle fake news, tutto ciò che riguarda Sars CoV- 2, con l’aiuto di clinici e ricercatori, dai farmacologi ai virologi e agli epidemiologi. Ma non solo. Anche ministri e studiosi, intellettuali e artisti, Tutti insieme, con i giornalisti di Repubblica, La Stampa e dei quotidiani del Gruppo Gedi, per ragionare su ciò che è stato e su cio che sarà di un’emergenza globale che coinvolge la ricerca e l’industria, la politica e la società.

L’inaugurazione romana del festival si aprirà, nella sede dell’Accademia di Francia a Trinità dei Monti, alle ore 18 del 9 settembre con l’intervista di Dario Cresto-Dina al ministro della Salute, Roberto Speranza, sui temi del Green Pass e della campagna vaccinale, sulla ripartenza autunnale di tutte le attività, sull’ipotesi terza dose e sulle misure messe in atto allo scopo di scongiurarla.

Alle 18.30 è previsto il dibattito, introdotto e moderato da Daniela Minerva, con Dorothy Crawford ( virologa britannica), Vittorio Lingiardi (psichaiatra e psicoanalista) e Alberto Mantovani (patologo e immunologo): nella discussione, le ricerche sui vaccini, la sperimentazione per la realizzazione di nuovi farmaci e le trasformazioni della vita sociale causate dalla pandemia (problematiche emotive legate allo smart working, alla didattica a distanza e, più in generale, al distanziamento tra gli individui).

A seguire, alle ore 19, Maria Cristina Messa, ministra dell’Università e della Ricerca, dialogherà con Daniela Minerva sul tema dei finaziamenti destinati alla ricerca e sulle modalità di impiego degli stanziamenti europei.

Poi, un approfondimento sul futuro dell’emergenza Coronavirus con David Quammen che, nel 2012, aveva preconizzato una nuova zoonosi pandemica con focolaio in Cina: lo studioso, alle ore 19.30, nel corso di una video-intervista con il direttore di Repubblica, Maurizio Molinari, affronterà il tema cruciale del rischio di future epidemie derivanti dagli animali.

In chiusura, alle 20, un incontro-spettacolo: Amanda Sandrelli leggerà brani de La peste di Albert Camus, de L’inganno di Thomas Mann e da L’uomo dal fiore in bocca di Luigi Pirandello: capolavori con al centro il tema della malattia.