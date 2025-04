Ritorno al Dolore: Ricordi di Papà

Grande commozione ai funerali di Antonello Fassari, tenutisi nella Chiesa degli Artisti di Roma, dove si sono riuniti colleghi, amici e fan. L’attore, scomparso a 72 anni, è stato ricordato da Claudio Amendola, che ha paragonato la sua perdita a quella del padre. Sulla bara era posata la sciarpa della Roma, la squadra del cuore di Fassari. Alla cerimonia ha partecipato anche il portavoce del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Amendola ha condiviso ricordi personali, descrivendo Fassari come l’amico ideale con cui passare il tempo. Le sue parole esprimevano grande affetto: “Mi ha insegnato tanto, era sempre felice dei miei successi. Era un attore generosissimo”. Ha anche recitato la preghiera per gli artisti prima di un saluto finale con un “Ciao Cè” e un bacio verso la bara. Al fianco di Amendola, altri attori come Max Tortora, Enrico Brignano e Niccolò Centioni hanno voluto rendere omaggio a Fassari.

Brignano ha evocato ricordi del set in Marocco, definendo Fassari un compagno tranquillo e sorridente con cui era bello conversare. Centioni, che interpretava il figlio di Fassari ne I Cesaroni, ha testimoniato la grandezza dell’attore, definendolo uno dei migliori mai conosciuti. La cerimonia si è conclusa con un lungo applauso della folla in segno di rispetto e amore per un grande artista che ha lasciato un’impronta profonda nel mondo del teatro e della televisione.