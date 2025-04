Nasce in Germania una nuova coalizione tra Merz e l’SPD, con l’obiettivo di rilanciare l’economia, la difesa e la competitività. Il piano prevede tagli fiscali, riduzione delle regole ambientali, inasprimento dell’immigrazione e maggiore impegno per la sicurezza. Il governo intende rafforzare il ruolo di Berlino in Europa, mantenendo però cautela nei confronti della Cina.