Ritorno al Consiglio: il Pd critica il rimpasto del sindaco

Il dibattito politico locale si accende con le recenti dichiarazioni del Partito Democratico nell’ambito del consiglio comunale di Siracusa. Durante la sessione, il sindaco Francesco Italia ha presentato la nuova giunta a seguito di un rimpasto, suscitando critiche da parte della minoranza.

I rappresentanti del PD, Massimo Milazzo, Sara Zappulla e Angelo Greco, hanno contestato l’interpretazione del sindaco secondo cui l’inserimento di consiglieri comunali tra gli assessori potenzierebbe il ruolo del Consiglio. Hanno argomentato che questa prassi compromette l’equilibrio tra esecutivo e legislativo, poiché un consigliere, divenuto assessore, si troverebbe nella posizione di controllore e controllato.

Il Partito Democratico ha espresso la propria convinzione che il vero rinvigorimento del Consiglio debba passare attraverso un confronto politico autentico, rispettando i ruoli distinti e promuovendo una dialettica democratica. Hanno evidenziato come l’attuale sindaco eviti il dialogo in aula, contribuendo a un clima di sterile discussione civica, caratteristica di un governo solitario.

Inoltre, il gruppo consiliare ha messo in luce la scarsa rappresentanza femminile nella nuova giunta, con solo una donna su sei componenti. Questo è stato interpretato come un sintomo di una visione arretrata riguardo alla parità di genere, considerata non come valore democratico ma come un mero obbligo formale.

Infine, il PD ha criticato la distribuzione delle deleghe, definendola confusa e accentrata nelle mani del sindaco, con il rischio che alcune figure, come quella del nuovo capo di gabinetto, diventino “assessori ombra”. In conclusione, il Partito Democratico ha affermato che l’amministrazione attuale sembra ignorare le esigenze della città, chiedendo un governo più ascoltante e rappresentativo.