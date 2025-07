Ritorno ai motori V8 in Formula 1: cosa aspettarsi nel 2024

L’anno prossimo, la Formula 1 si prepara a importanti modifiche riguardanti le vetture, con interventi sia sull’aerodinamica che sul design dei motori. Mohammed Ben Sulayem, presidente della FIA, ha espresso alcune considerazioni sulla possibile reintegrazione dei motori V8, utilizzati dal 2006 fino al 2013, prima dell’introduzione dei moderni V6 nel 2014.

In un’intervista a PlanetF1, Ben Sulayem ha dichiarato di essere ottimista riguardo a questa proposta, sottolineando il sostegno da parte della FOM e l’apertura dei team nei confronti di un cambiamento. Ha evidenziato che l’attuale motore è estremamente complesso e costoso, menzionando come la ricerca e sviluppo possa superare i 200 milioni di euro. Secondo il presidente, passare a motori V8 più semplici potrebbe rappresentare una soluzione vantaggiosa, poiché molti produttori già utilizzano questa tipologia di motore nelle loro vetture.

Ben Sulayem ha inoltre spiegato che il costo di produzione di un motore attuale varia tra 1,8 e 2,1 milioni di euro. Ridurre i costi è fondamentale, poiché non tutte le squadre hanno risorse illimitate. La possibilità di riadottare i motori V8 sarebbe quindi ben accetta, favorendo un consenso tra i team.

In tema di motori, Max Verstappen ha recentemente espresso il suo desiderio di riportare in pista soluzioni più rumorose, affermando che ciò migliorerebbe non solo l’esperienza per i piloti ma anche quella per i tifosi. Secondo lui, tornare ai motori più potenti e sonori del passato renderebbe l’atmosfera più coinvolgente e appassionante.