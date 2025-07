Ritorno ai motori V8 in F1? Le polemiche infuriano

Ben Sulayem, presidente della FIA, ha recentemente avanzato l’idea di reintrodurre i motori V8 in Formula 1 a partire dal 2029. Questa proposta ha suscitato una reazione negativa da parte delle case automobilistiche, tra cui Honda, che preferisce mantenere il focus sull’elettrificazione.

Attualmente, a partire dal 2026, i motori ibridi rappresenteranno solo il 50% della potenza totalizzata dalle nuove Power Unit, con un crescente ruolo dell’unità elettrica. In questo contesto, tornare a un motore a combustione tradizionale come il V8 risulterebbe complesso per i produttori, che stanno già investendo in tecnologie più sostenibili.

Koji Watanabe, direttore del progetto Formula 1 di Honda, ha chiarito che la casa nipponica è contraria a qualsiasi ritorno ai motori V8, ribadendo l’importanza dell’elettrificazione per un futuro sostenibile nel motorsport. Honda, attualmente in collaborazione con Aston Martin e sotto la direzione di Adrian Newey, continuerà a esplorare soluzioni più moderne in termini di propulsione.

Le discussioni sul futuro della Formula 1, comprese le posizioni su motori e carburanti sostenibili, si svolgeranno all’interno della F1 Commission. I dibattiti stanno coinvolgendo anche figure come Stefano Domenicali, che ha espresso l’intenzione di rivedere i motori a combustione interna, evidenziando l’importanza di sviluppare carburanti alternativi. Il panorama dell’automobilismo è dunque in continua evoluzione, con scelte strategiche cruciale all’orizzonte.