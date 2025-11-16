Ritorno ai Mercanti: arte e musica a Salerno

A Salerno continua il secondo fine settimana della terza edizione di “Ritorno ai Mercanti – Uno sguardo sull’arte”. Gli eventi si svolgeranno all’Arco Catalano di via Mercanti, nel centro storico, sabato 15 e domenica 16 novembre. L’ingresso è gratuito e la manifestazione è organizzata dalla Claai di Salerno, con il supporto di Camera di Commercio, Regione Campania e Scabec, in collaborazione con enti locali e istituti scolastici.

Il programma di sabato prevede, alle 20:30, l’esibizione del duo musicale “Influssi 55”, formato da Fabio Notari alla chitarra e Tommaso Fichele alla voce. Domenica, alle 19:00, si terrà un incontro con i dirigenti e i docenti degli istituti “F. Trani – Convitto Nazionale Tasso” e “Liceo Artistico Sabatini-Menna”. A questo incontro seguirà la performance “Trotula e la bellezza delle donne”, con Brunella Caputo e Davide Curzio, dedicata ai manuali di cosmetica della Scuola Medica Salernitana.

Durante il fine settimana, proseguono anche le esposizioni curate dagli studenti. L’Istituto Professionale F. Trani – Convitto Nazionale Tasso presenta “Sculture di stoffa”, un percorso di opere tessili, costumi storici e disegni digitali. Il Liceo Artistico Sabatini Menna esporrà invece il progetto “Salerno oltre l’immagine”, un lavoro che esplora il centro storico tramite fotografia e incisione, oltre a un busto in ceramica di Trotula de Ruggiero realizzato dagli studenti.