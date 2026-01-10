Ritorno ai Hunger Games

Maya Hawke ha fatto una dichiarazione che ha sollevato molte aspettative riguardo al ritorno di Jennifer Lawrence nella serie di Hunger Games. L’attrice, che è stata scelta per interpretare il ruolo di Wiress nel prossimo prequel intitolato Sunrise on the Reaping, ha confermato che Lawrence tornerà a interpretare il ruolo di Katniss Everdeen.

Hawke ha fatto questa dichiarazione durante una conversazione con Jimmy Fallon nel suo show, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Ha anche espresso la sua ammirazione per la performance di Lawrence nella serie originale di Hunger Games, affermando che è uno dei motivi per cui ha deciso di diventare un’attrice.

Il prequel, basato sul romanzo omonimo di Suzanne Collins, segue Haymitch Abernathy mentre è costretto a competere nei 50° Hunger Games, 24 anni prima degli eventi del primo film con Lawrence e Josh Hutcherson.

Lawrence e Hutcherson sono attesi per riprendere i loro ruoli come Katniss e Peeta, rispettivamente, nel prequel. Tuttavia, i dettagli specifici sui loro ruoli nel film sono ancora segreti.

Hawke ha anche parlato della sua esperienza lavorativa con Glenn Close, che interpreta il ruolo di Drusilla Sickle nel film. Ha descritto l’esperienza come divertente e ha elogiato la professionalità di Close.

Il film, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, uscirà nelle sale cinematografiche il 20 novembre 2026.