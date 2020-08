Uso delle mascherine, trasporto, ingresso in aula, distanziamento tra i banchi, servizio mensa. Come scrive laleggepertutti.it Ci sono già alcuni punti fermi su come sarà il rientro a scuola, dopo la riunione del Comitato tecnico scientifico. Altri restano da definire. Ci saranno dei “documenti puntuali che saranno resi noti a breve – annuncia il Cts – e che permetteranno ai dirigenti scolastici e ai rappresentanti per l’emergenza Covid-19 da loro nominati di gestire nella maniera più efficace l’eventuale identificazione di soggetti, siano essi studenti o personale scolastico, che risultino essere contagiati”. Documenti frutto del confronto tra i ministeri della Salute e dell’Istruzione e Inail, Istituto superiore di Sanità, Regioni e, ovviamente, lo stesso Comitato.

