Ritorno a scuola e Covid: Linee guida e consigli del Ministero della Salute per prevenire i contagi.

A pochi giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la situazione epidemiologica del Covid-19 resta sotto controllo, sebbene si osservi un leggero incremento dei contagi. Il ministero della Salute ha pubblicato nuove linee guida per gestire i casi di positività e contenere la diffusione del virus. Secondo il monitoraggio settimanale, dal 22 al 28 agosto sono stati registrati 15.221 nuovi positivi, con un aumento dell’11% rispetto alla settimana precedente, in cui si erano contati 13.690 casi. Un anno fa, il Governo aveva già rimosso le restrizioni di isolamento, permettendo ai positivi di uscire di casa e continuare le attività quotidiane senza mascherine Ffp2 o obbligo di isolamento.

L’inizio della routine autunnale tra scuola e lavoro richiede attenzione per prevenire malattie respiratorie, data la permanenza di un elevato rischio di contagi. Il ministero ha rinnovato le raccomandazioni per limitare la propagazione del virus: in caso di positività, è consigliato indossare mascherine chirurgiche o Ffp2, rimanere a casa fino alla scomparsa dei sintomi e mantenere una buona igiene delle mani. Sebbene non sia più necessario un tampone negativo per uscire dall’isolamento, è importante prestare particolare attenzione nei contatti con individui fragili o immunodepressi. Per i contatti stretti con un positivo, non sono previste restrizioni, ma si raccomanda di monitorare eventuali sintomi nei giorni successivi.

Queste misure, sebbene semplificate rispetto al passato, mirano a garantire la sicurezza nelle scuole e nei luoghi di lavoro durante la stagione autunnale. L’infettivologo Matteo Bassetti ha recentemente commentato l’attuale gestione delle misure sanitarie in vista dell’inizio dell’anno scolastico, affermando che oggi il Covid non rappresenta più una minaccia tale da giustificare l’uso di mascherine e tamponi tra studenti e insegnanti, auspicando un cambio di approccio rispetto agli anni precedenti. I dati attuali suggeriscono una maggiore normalizzazione, pur mantenendo un occhio vigile sulle dinamiche della pandemia e sull’importanza della salute pubblica, specialmente per le categorie più vulnerabili.