Ritorno a Scuola: Aumento dei Ricoveri ma Calo della Mortalità

Negli ultimi giorni, l’Italia ha registrato un incremento dei contagi da Covid-19, con una crescita del 17% rispetto alla settimana precedente, raggiungendo 13.073 nuovi positivi dal 26 settembre al 2 ottobre. Tuttavia, i decessi hanno mostrato un notevole calo, scendendo a 85 rispetto ai 112 della settimana precedente, con una riduzione di circa il 24%. Anche il numero di tamponi effettuati è aumentato, con 95.017 test eseguiti, il che ha portato a un lieve innalzamento del tasso di positività dal 13,1% al 13,8%. Il ritorno a scuola sembra aver influito sull’aumento dei contagi, causando un incremento dell’indice di trasmissibilità (Rt) e dell’incidenza.

Secondo il bollettino del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, dal 23 al 29 settembre, l’incidenza dei nuovi casi diagnosticati è aumentata a 21 per 100.000 abitanti, rispetto ai 16 della settimana precedente. Gli esperti mantengono un tono di cautela e ottimismo, e secondo Antonello Maruotti, cattedratico di Statistica all’Università Lumsa, non ci sono segnali di un “autunno caldo” come nel 2022. Anche se i ricoveri ospedalieri sono in leggero aumento, rimangono comunque inferiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La vaccinazione continua a essere la principale strategia di protezione, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione e per chi è a rischio maggiore di complicanze. Sul fronte delle varianti, sono stati segnalati cambiamenti significativi, con una co-circolazione di diverse sotto-varianti di Jn.1 e una predominanza della sotto-variante Kp.3.1. Inoltre, si è registrato un aumento della proporzione di sequenziamenti attribuibili al lignaggio ricombinante Xec, che sta attirando crescente attenzione internazionale per la sua maggiore diffusibilità e la potenziale riduzione dell’efficacia dei vaccini.

In sintesi, l’Italia sta affrontando una nuova fase della pandemia con più contagi ma meno morti, mentre si intensificano gli sforzi per la vaccinazione e si monitora l’evoluzione delle varianti virali.