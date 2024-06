Ritorno a Sanremo e nuova frecciatina a Chiara, parla Fedez

Tra i tanti grandi nomi che Amadeus è riuscito a portare al Festival di Sanremo c’è anche quello di Fedez, che nel 2021 si è presentato sul palco del Teatro Ariston con Francesca Michielin e il brano Chiamami Per Nome. Il rapper milanese ha fatto il suo ritorno al Festival nel 2023 con un bel freestyle dalla Costa Smeralda, ma poi è anche stato trascinato sul palco dell’Ariston da Rosa Chemical, che poi l’ha limonato in diretta. Proprio il comeback sanremese di Federico ha causato tensioni con la moglie, che un anno fa era tra le co-conduttrici della kermesse e che non ha gradito le attenzioni che il cantante ha attirato su di sé.

Il ritorno di Fedez a Sanremo, il rapper non lo esclude.

Nella chiacchieratissima diretta su Twitch sul canale di GrenBaud, Fedez ha rivelato che tornerebbe a Sanremo con il progetto giusto. Subito dopo il cantante ha lanciato una shade alla moglie dicendo che in un eventuale ritorno al Festival avrebbe di sicuro più libertà (si riferisce probabilmente alle discussioni con Chiara dopo il bacio con Rosa Chemical e la polemica sul freestyle).

“Se mi arriva un messaggio in cui mi dicono che mi vogliono per il Festival di Sanremo 2025? Sì, con l’idea giusta andrei.E poi devo dire che questa volta sarei anche libero di fare quello che voglio. Sì ho detto che sarei più libero. Se prima non lo ero? Era un po’ problematica la cosa. L’ultimo Sanremo l’ha fatto nel 2021 quando hanno vinto i Maneskin. Se era con Amadeus? Sì. Lo so che Amadeus lascia un botto di libertà, ma infatti io non stavo parlando di lui”.

Chissà che non arrivi presto una chiamata da Carlo Conti, che in una recente intervista ha rivelato che dopo aver ascoltato i brani dei big, penserà anche a fare degli inviti ad altri artisti, per chiedere loro di partecipare a Sanremo 2025.