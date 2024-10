“Ritorno a Nero A Metà: La Ristampa di Pino Daniele”

Una nuova edizione in vinile di “Nero A Metà” di Pino Daniele, intitolata “Nero a metà – Studio Original Masters”, sarà disponibile dal 22 novembre. Questa ristampa rappresenta un progresso significativo verso la massima qualità sonora, grazie a un trasferimento in alta risoluzione digitale dai nastri analogici originali, che assicura un’esperienza di ascolto senza precedenti per un album considerato un capolavoro della musica italiana.

I miglioramenti sonori includono una maggiore chiarezza e una risposta in frequenza superiore, accompagnati da una riduzione del rumore e della distorsione, rendendo così possibile una fruizione dell’album come mai prima d’ora. “Nero A Metà” è un prodotto interamente made in Italy, con la produzione del vinile effettuata da PPM Italy, un’azienda specializzata che ha garantito standard elevati sia nella stampa che nel packaging. La confezione del disco è una replica fedele dell’artwork originale e include un bauletto cartonato con sticker adesivo sul cellophane, contenente il barcode e altre diciture legali. Il vinile da 180g è collocato in una busta antistatica per una protezione massima.

Quest’edizione è destinata non solo agli audiofili, ma anche agli appassionati e ai semplici amanti della musica, con 999 copie numerate disponibili in edizione limitata. L’album, dalla prima all’ultima traccia, presenta brani iconici come “I Say ‘I Sto ‘Ccà”, “Quanno Chiove”, “Puozze Passà ‘Nu Guaio”, e “A Me Me Piace ‘O Blues”, solo per citarne alcuni. I musicisti che hanno contribuito al successo di “Nero A Metà” includono nomi prestigiosi come James Senese al sax, Agostino Marangolo alla batteria, e Gigi De Rienzo al basso, affiancati da altri talenti come Enzo Avitabile e Aldo Mercurio.

Pino Daniele stesso spiegò il titolo dell’album, ispirato da un libro degli anni ’70, “Nero Di Puglia”, che racconta la storia di un uomo di colore nel sud Italia, parallelo alla storia del suo amico James Senese. Daniele ha espressamente indicato “Quanno Chiove” come uno dei suoi brani più significativi, riflettendo lo spirito di cambiamento che permeava l’aria in quel tempo. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Pino Daniele.