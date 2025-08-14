Ritorno a casa per il velista Carlo D’Attanasio dall’ingiustizia

Carlo D’Attanasio, un velista originario di Pescara, è tornato in Italia dopo essere stato assolto da accusazioni di traffico internazionale di stupefacenti. Dopo cinque anni di detenzione in Papua Nuova Guinea, D’Attanasio è stato liberato e ha atterrato a Roma. Durante il viaggio, è stato assistito da medici e appena arrivato all’aeroporto di Fiumicino è stato accolto dal suo avvocato, Mario Antinucci.

Attualmente, D’Attanasio dovrà essere ricoverato nel reparto oncologico del Policlinico Umberto I, poiché soffre di una patologia oncologica avanzata.

Nel suo primo intervento dopo il rientro, D’Attanasio ha espresso una profonda emozione, affermando di essere finalmente felice di essere tornato in Italia. Ha riferito che la sua esperienza in prigione è stata estremamente difficile, con momenti in cui ha pensato al suicidio. D’Attanasio ha dovuto curarsi autonomamente e ha fatto ricorso a trattamenti sperimentali per sopravvivere, poiché non ha ricevuto alcuna assistenza sanitaria durante la detenzione.

L’avvocato di D’Attanasio ha sottolineato che il cliente è tornato in Italia dopo essere stato assolto con formula piena, evidenziando la sua innocenza e la sofferenza patita durante gli anni in prigione. Nonostante la sua esperienza traumatica, D’Attanasio ha dimostrato di non nutrire rancore verso coloro che lo hanno accusato ingiustamente.