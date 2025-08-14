23.1 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Attualità

Ritorno a casa per il velista Carlo D’Attanasio dall’ingiustizia

Da StraNotizie
Ritorno a casa per il velista Carlo D’Attanasio dall’ingiustizia

Carlo D’Attanasio, un velista originario di Pescara, è tornato in Italia dopo essere stato assolto da accusazioni di traffico internazionale di stupefacenti. Dopo cinque anni di detenzione in Papua Nuova Guinea, D’Attanasio è stato liberato e ha atterrato a Roma. Durante il viaggio, è stato assistito da medici e appena arrivato all’aeroporto di Fiumicino è stato accolto dal suo avvocato, Mario Antinucci.

Attualmente, D’Attanasio dovrà essere ricoverato nel reparto oncologico del Policlinico Umberto I, poiché soffre di una patologia oncologica avanzata.

Nel suo primo intervento dopo il rientro, D’Attanasio ha espresso una profonda emozione, affermando di essere finalmente felice di essere tornato in Italia. Ha riferito che la sua esperienza in prigione è stata estremamente difficile, con momenti in cui ha pensato al suicidio. D’Attanasio ha dovuto curarsi autonomamente e ha fatto ricorso a trattamenti sperimentali per sopravvivere, poiché non ha ricevuto alcuna assistenza sanitaria durante la detenzione.

L’avvocato di D’Attanasio ha sottolineato che il cliente è tornato in Italia dopo essere stato assolto con formula piena, evidenziando la sua innocenza e la sofferenza patita durante gli anni in prigione. Nonostante la sua esperienza traumatica, D’Attanasio ha dimostrato di non nutrire rancore verso coloro che lo hanno accusato ingiustamente.

Articolo precedente
Italia all’Expo 2025: crescita e opportunità in Giappone
Articolo successivo
Genova e il Ponte Morandi, ripartenza dopo la tragedia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.